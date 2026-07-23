La Policía de Santa Eulària aclara que el conductor que arrolló a dos mujeres no huyó del lugar

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EIVISSA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària ha confirmado que el conductor que atropelló a dos mujeres embarazadas no se dio a la fuga, por lo que "no eludió su responsabilidad en ningún momento".

Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària, este miércoles se registró este atropello en la localidad, en el que dos mujeres embarazadas sufrieron lesiones leves.

Aunque las primeras informaciones apuntaron a que el conductor huyó del lugar, se ha podido constatar que no fue así una vez se han realizado las gestiones oportunas. De hecho, el conductor paró el vehículo y se interesó por el estado de las mujeres, para marcharse después.

Por la tarde, se presentó voluntariamente en las dependencias de la Policía Local y facilitó todos sus datos, de modo que quedó plenamente identificado para la tramitación de las diligencias correspondientes.

Aunque al principio se habló de fuga, desde el Consistorio han señalado que fue fruto de la "confusión y tensión propias de los primeros momentos".