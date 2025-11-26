Las policías locales Ángeles Gallardo y Pilar Daviu reciben el reconocimiento Meninas 2025 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

IBIZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las policías locales Ángeles Gallardo y Pilar Daviu han recibido este miércoles el reconocimiento Meninas 2025 de la Dirección Insular de la Administración General del Estado (AGE) en Ibiza y Formentera por su trabajo contra la violencia de género.

La directora insular de la AGE en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, ha entregado la distinción, que se otorga con motivo de la conmemoración, cada 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Estos reconocimientos, de carácter honorífico --y que en Ibiza y Formentera se entregan desde 2020-- se conceden a personas, colectivos, entidades e instituciones destacadas en la prevención y la lucha contra la violencia machista y en la atención, asistencia, protección y recuperación de las víctimas.

Ángeles Gallardo se graduó en Seguridad y Ciencias Policiales por la UIB y forma parte desde 1988 del cuerpo de policía local de Ibiza del que, desde mayo de 2021, es la jefa de la Unidad de Violencia de Género.

Pilar Daviu ingresó en 2009 en la Policía Local de Formentera y también en 2021 asumió la dirección de la Unidad de Violencia de Género en este municipio. Además, desde 2018 ejerce de policía tutora, función en la cual trabaja para promover la convivencia en valores democráticos en la escuela.

Las esculturas de forja de las Meninas, que se entregan a las personas y entidades homenajeadas durante el 25N, han sido elaboradas en talleres de la Fundación Asombra en los centros penitenciarios.

La directora insular de la AGE en las Pitiusas ha destacado el perfil de las dos galardonadas, "que comparten objetivos desde sus respectivas responsabilidades en la lucha contra la violencia de género y por la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas".

"Rechazamos radicalmente la violencia machista y, desde luego, erradicarla sigue siendo el principal objetivo", ha señalado Guasch, quien ha añadido que los servidores públicos no pueden "dar ni un paso atrás en la concienciación de la sociedad y en la defensa de una actitud firme de tolerancia cero ante esta lacra que apela a todas las instituciones y a la ciudadanía".