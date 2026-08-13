El polideportivo de sa Coma cuenta con un nuevo espacio de calistenia y máquinas para personas mayores - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) - El polideportivo de sa Coma (Andratx) cuenta con un nuevo espacio de calistenia y máquinas para que las personas mayores puedan ejercitarse al aire libre.

Se trata, según ha informado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado, de un 'Parque Saludable' pensado para "la actividad física, los hábitos saludables y la práctica deportiva" entre los vecinos.

El nuevo parque combina una zona de calistenia, pensada especialmente para jóvenes y adultos que quieran entrenar y mejorar su condición física, y una zona con máquinas de ejercicio adaptadas a la gente mayor, que permiten trabajar la movilidad, la fuerza y la coordinación de manera segura y accesible.

De este modo se amplía la oferta de actividades del polideportivo de sa Coma con el objetivo de convertirlo en "un punto de encuentro para personas de diferentes generaciones".

"Invertir en deporte es invertir en salud, pero también es invertir en calidad de vida y en convivencia. Queremos que nuestros vecinos tengan espacios dignos, accesibles y agradables para hacer actividad física, encontrarse y disfrutar de su pueblo", ha dicho el regidor de Deportes, Lluís Toni Sieiro.

"Trabajamos para avanzar hacia un municipio donde todo el mundo tenga oportunidades y donde las necesidades de nuestros vecinos sean siempre una prioridad. Este nuevo 'Parque Saludable' es un paso más dentro de las actuaciones que hemos impulsado en materia deportiva durante esta legislatura", ha añadido la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo.