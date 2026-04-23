El polígono industrial de Formentera está finalizado a la espera de la aprobación de la instalación eléctrica

Reunión entre el Govern y el Consell de Formentera sobre el polígono industrial. - CAIB

FORMENTERA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El polígono industrial de Formentera está prácticamente a finalizado a la espera de que Endesa apruebe la instalación eléctrica, paso previo a la recepción del proyecto.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha mantenido este jueves con los consellers del Consell de Formentera Javier Serra y Verónica Castelló.

El encuentro, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ha servido para analizar las necesidades actuales del polígono industrial de la menor de las Pitiusas.

Los representantes del Govern han trasladado los avances del Plan Autonómico de Industria, así como las diferentes convocatorias de ayudas destinadas a la mejora de la industria y el sector de la construcción y a la modernización y competitividad del tejido productivo.

Asimismo, desde el Consell de Formentera se han expuesto diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento y las necesidades del polígono con el objetivo de seguir avanzando en su mejora.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que queda pendiente la recepción del polígono, que se encuentra prácticamente finalizado a falta de la aprobación de la instalación eléctrica por parte de Endesa.

Posteriormente, el Saénz de San Pedro se ha desplazado al polígono industrial, donde han visitado diversas empresas del tejido industrial de la isla para conocer de primera mano su actividad y sus inquietudes.