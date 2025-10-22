Polonia ofrece establecer una línea de colaboración entre Palma y la ciudad de Lublin

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una reunión con representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Gobierno polaco. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional del Gobierno polaco ha ofrecido la posibilidad de establecer una línea de colaboración entre Palma y la ciudad de Lublin, que fue designada capital europea de la cultura para 2029.

El planteamiento se ha producido durante la reunión que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha mantenido en Varsovia con los responsables del Ministerio de Cultura de Polonia para reforzar las relaciones entre ambas administraciones.

Martínez, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha agradecido la propuesta y ha destacado la importancia de disponer "del testimonio, la guía y la experiencia de una ciudad que será capital cultural europea", algo que Palma pretende ser para 2031.

El alcalde ha estado acompañado por el regidor de Cultura, Javier Bonet, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal.

Por la parte polaca han estado presentes en la reunión la directora del departamento de Patrimonio Cultural en el Exterior y Lugares Memoriales, Magdalena Erdman, y la directora del departamento de Relaciones Internacionales, Zuzanna Przypkowska.

Además, Martínez ha valorado de forma positiva la visita institucional a Varsovia y ha considerado que "servirá para reforzar las relaciones con el Gobierno polaco y particularmente con el Ministerio de Cultura".

La delegación municipal se reunió el martes con directivos del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, del que surgió la posibilidad de organizar una exposición sobre el legado del compositor y de su pareja, la escritora Geroge Sand, en el Castell de Bellver a lo largo del año que viene.