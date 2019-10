Pons está "convencidísimo" de que el Decreto de transporte marítimo saldrá adelante

Publicado 01/10/2019 13:18:59 CET

IBIZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha asegurado este martes estar "convencidísmo" de que saldrá adelante el Decreto de transporte marítimo.

"Ya está trabajado. Ahora hay nuevos actores y hay que buscar un acuerdo, que es muy complicado", ha afirmado Pons, recordando que es el compromiso adoptado por el Govern que cuenta ya con el informe de la Abogacía de la Comunidad que les solicita ajustar una serie de cosas. Así, ha confiado en encontrar el "punto de encuentro" que posibilite la aprobación del Decreto.

La formación Gent per Formentera ha interpelado durante el pleno del Parlamet al conseller Marc Pons por la política del Govern en transporte marítimo.

Así, Pons ha reconocido que "todavía no han tenido tiempo de sentarse con todos los actores", exigiendo a Tur que "no haga creer que no se hizo nada la legislatura pasada" en relación al Decreto. El conseller ha recordado que su intención es consensuarlo con instituciones y entidades empresariales.

Por su parte, Tur ha asegurado que "en ningún momento" ha salido de su boca que el Govern no ha hecho nada. La diputada ha comenzado la interpelación recordando las cuestiones que preocupan a los formenterenses en temas de transporte marítimo, "la única vía" existente en Formentera para salir de la Isla.

Así, ha repasado el tema "eterno" de las frecuencias, un tema "pendiente de resolver", a pesar de la Ley de Transporte Marítimo que prevé frecuencias para salir o volver a Formentera a primera y última hora del día, aunque los horarios sólo se cumplen en verano.

Tur también ha mostrado su preocupación por el aumento de frecuencias simultáneas de trayectos marítimos entre las Pitiusas.

Además, ha lamentado que las embarcaciones incumplan la Ley de accesibilidad y ha considerado que las excursiones náuticas no pueden desembarcar a "centenares de personas" sin control en zonas protegidas de Formentera.