El Pop Rock 2025 contará con 16 grupos que competirán por estar en la final del 27 de septiembre en Ses Voltes

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, junto a los seleccionados para el Pop Rock 2025 - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pop Rock 2025 ya tiene a sus 16 grupos seleccionados, que competirán en unas semifinales que se celebrarán en las salas Es Gremi y La Movida, con la vista puesta en la final prevista para el 27 de septiembre en Ses Voltes.

Según ha declarado este lunes el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en rueda de prensa, este año se han recibido 94 propuestas de bandas y artistas y finalmente han sido elegidos: Jenny Drama Queen, Born, El Cairo, Licata, Nuria Foreman, The Ripples, Soy David Goodman, The Vil Veins, Manena, Jon Sickers, Merak, Rick Sena, Tebals, Mon Joan Tiquat, naXisca y U.R. Bad.

El certamen, "una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad", será retransmitido en directo por IB3, repartirá premios en metálico y dará a los grupos finalistas la oportunidad de actuar en festivales y eventos musicales de referencia, además de formar parte de la programación cultural municipal de 2026.