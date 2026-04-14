Porreres acogerá el próximo 25 de abril la Fira de Gent Gran del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Porreres acogerá el próximo 25 de abril la Fira de Gent Gran del Consell de Mallorca, que incluirá por primera vez un 'tardeo' final con la actuación del grupo Biel Tous y Marisa Rojas.

Según ha informado este martes el Consell en un comunicado, el evento tendrá lugar de 10.00 a 16.00 horas y contará con una programación variada de actividades, talleres, conferencias y música, que se desarrollarán de manera simultánea en varios puntos del municipio.

Asimismo, el Consell pondrá a disposición de las asociaciones y federaciones de personas mayores un servicio de transporte para facilitar su asistencia.

La programación incluye baile en línea, baile de salón, sevillanas, ball de bot y zumba, así como talleres de 'neules' y otras actividades. Además, se proyectará el documental 'Cien libros juntas' en el auditorio de Porreres, habrá un espectáculo de circo, un concierto de corales en la iglesia y un torneo de truc.

Asimismo, se han programado diversas conferencias con profesionales de distintas especialidades del ámbito de la salud y el bienestar, con la participación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares, el Colegio Oficial de Nutricionistas de Baleares, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de las Islas y los servicios de Protección Civil. Los especialistas ofrecerán contenidos prácticos para mejorar la calidad de vida del colectivo.

Los puestos de la feria contarán con asociaciones de personas mayores, donde se expondrán las creaciones elaboradas a lo largo del año. Este espacio se complementará con la participación de entidades y empresas que darán a conocer programas y servicios de interés para personas mayores.

Esta tercera edición de la Fira de Gent Gran tiene lugar tras los buenos datos de participación que, según el Consell, registró la cita anterior celebrada en Ses Salines, que reunió a 3.000 personas.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que la feria ya se ha consolidado como "una cita imprescindible" para las personas mayores y ha subrayado que es "el mayor espacio de Mallorca pensado" para este colectivo. "Es un punto de encuentro donde pueden reunirse, participar y disfrutar, pero también donde reconocemos el papel activo y esencial que tienen en la sociedad, y por ello el Consell quiere que se sientan protagonistas, que disfruten y que tengan cada vez más oportunidades para mantenerse activos", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, ha asegurado que acoger la iniciativa es un orgullo para el municipio y ha confiado en que el evento "llene las calles de vida". "Porreres se convertirá en un punto de encuentro para las personas mayores de toda Mallorca", ha concluido.