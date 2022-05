Los portavoces de Unidas Podemos en el Parlament, positivos en COVID-19

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Parlament balear, Alejandro López, y la portavoz parlamentaria adjunta, Esperança Sans, han dado positivo en COVID-19.

López ha sido el primero en confirmar su positivo a través de un mensaje publicado en Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha comunicado que "después de dos años esquivando al virus", al final dio positivo "hace unos días".

"Gracias a los esfuerzos de nuestra sanidad pública casi toda la población está protegida de la COVID con varias dosis de vacunación.

De momento tengo fiebre y cansancio", ha concluido su mensaje López, quien ha acompañado el mismo de una imagen de un test que certifica el positivo.

Posteriormente, con a penas 10 minutos de diferencia entre uno y otro tuit, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Cámara balear, Esperança Sans, confirmaba también su positivo.

"Después de dos años de pandemia, no me he podido escapar del contagio de la COVID", ha dicho Sans. "Afortunadamente tengo la pauta de vacunación completa y espero que los síntomas sean leves", ha añadido asimismo.