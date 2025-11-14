Porto Pi acoge el evento Pokémon Go 'Área Silvestre: Global 2025' este fin de semana

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Porto Pi celebrará este fin de semana el evento de Pokémon Go 'Área Silvestre: Global 2025', por lo que ha invitado a los aficionados a visitar el centro comercial, que se transformará en un punto de encuentro con actividades exclusivas y diversas sorpresas.

Según ha informado el centro comercial en una nota de prensa, durante los días 15 y 16 de noviembre, de 14.00 a 17.00 horas, los jugadores podrán descubrir nuevas Poképaradas, Gimnasios y Nodos energéticos adicionales repartidos por todo el centro comercial, convirtiendo el espacio en una experiencia interactiva.

Además, en los puntos de información del centro se repartirán viseras de Evee y se entregarán llaveros al presentar un ticket de compra que supere los 20 euros.

Aunque el domingo 16 de noviembre el centro comercial esté cerrado, los espacios de restauración y ocio siguen abiertos y se podrá seguir participando en el evento desde los espacios exteriores, que seguirán activos durante toda la jornada.