PortsIB adjudica obras de reparación en pantalanes y muelles del puerto de la Colònia de Sant Jordi

Puerto de la Colònia de Sant Jordi. - CAIB

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

PortsIB, ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha formalizado el contrato de obras para la reparación de los pantalanes y del muelle de ribera del puerto de la Colònia de Sant Jordi, una intervención destinada a garantizar el buen estado y la funcionalidad de esta infraestructura portuaria.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Servicios Profesionales Submarinos por un importe de adjudicación de algo más de 1,1 millón de euros, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

El proyecto, redactado en junio de 2025 y aprobado definitivamente en agosto del mismo año, contempla la reparación estructural de los pantalanes y del muelle de ribera con el objetivo de reforzar la seguridad, mejorar las condiciones de uso y prolongar la vida útil de las instalaciones.

El plazo de ejecución previsto es de siete meses, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. La actuación se enmarca en la planificación de inversiones de PortsIB para el mantenimiento y la modernización de los puertos de competencia autonómica.