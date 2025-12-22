PortsIB ejecuta la obra de la nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells

Nueva pérgola. - CAIB

MENORCA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB, lleva a cabo el suministro e instalación de una nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells, situada junto a la oficina portuaria, según han informado este lunes desde el Govern.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que el objetivo de esta actuación es crear un espacio de sombra que mejore la comodidad de ciudadanos y visitantes. En este sentido, han puntualizado que se ha planificado a partir de un estudio detallado de sombras y cumple con la normativa vigente, garantizando un entorno más accesible, agradable y seguro.

En concreto, la pérgola modular tiene una superficie total de 75 metros cuadrados, distribuidos en tres módulos de 25 metros cuadrados a diferentes alturas.

Está construida con materiales de alta durabilidad, como madera y acero galvanizado en caliente, que aseguran la resistencia de la estructura y su integración estética con el entorno portuario. El diseño ligero y armónico redefine el espacio urbano de la plaza, ofreciendo un lugar de descanso confortable y visualmente atractivo.

Los trabajos, que se enmarcan en el plan de adecuación y mejora de los puertos gestionados por PortsIB, se prevé que finalicen antes de finales de año.