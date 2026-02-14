PortsIB inicia el procedimiento de adjudicación de amarres de la lista séptima en Porto Petro

Puerto de Porto Petro. - CAIB

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo público adscrito a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha iniciado el procedimiento para la adjudicación de amarres en base correspondientes a la lista séptima en la instalación portuaria de Porto Petro, en el municipio de Santanyí.

En total, se podrán adjudicar seis amarres, distribuidos según las dimensiones de las embarcaciones, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

En concreto, hay disponible un amarre de tipo B, para embarcaciones de entre cuatro y cinco metros de eslora y entre 1,87 y 2,09 metros de manga; tres amarres de tipo C, para embarcaciones de entre cinco y seis metros de eslora y entre 2,10 y 2,42 metros de manga; y dos amarres de tipo E, destinados a embarcaciones de entre siete y ocho metros de eslora y entre 2,61 y 2,88 metros de manga.

Los amarres se ofrecerán conforme a las solicitudes incluidas en la lista de espera actualizada, respetando estrictamente el orden de inscripción y las características indicadas en cada petición.

En el caso de las solicitudes genéricas, se pondrán a disposición todos los amarres disponibles cuando corresponda el turno de la persona interesada.