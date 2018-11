El PP afea al PSOE que se abstenga en la votación de una propuesta que pedía un régimen especial para el sector primario

Publicado 13/11/2018 17:37:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP José Vicente Marí ha defendido este martes "la necesidad" de que el Gobierno siga impulsando la propuesta de un régimen especial para los agricultores y ganaderos de Baleares en la reforma de la PAC para el período 2021/2027. Con esto, ha afeado al PSOE que se haya abstenido en la votación.

Marí ha aceptado la proposición no de ley del Grupo Unidos-Podemos que, previa transacción con el Grupo Popular, ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura del Congreso con la abstención del PSOE.

Así, ha señalado que comparte con el grupo proponente la necesidad de que, aprovechando la reforma de la PAC, España impulse la propuesta de un régimen especial para Baleares y lo haga en coordinación con el Gobierno Balear y las organizaciones representativas del sector.

Para Marí, "la obtención de un régimen especial para el sector primario balear en el marco de la reforma de la PAC debe ser un objetivo prioritario no ya de Baleares sino de país".

Así, señala que le sorprende que "el PSOE haya presentado una enmienda que descafeinaba en mucho" la propuesta al no hablar de "régimen especial" y dejar fuera de las ayudas al abastecimiento de costes agrarios.

"¿Con qué cara se reunirá este miércoles la presidenta del Govern, Francina Armengol, con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de no apoyar hoy instar al Gobierno a impulsar un régimen especial para los agricultores y ganaderos de las Islas Baleares?", ha planteado.

Según ha dicho, "no se entiende que Armengol sea tan reivindicativa y del 'Madrid me mata', pero hoy prefiera dejar al sector primario de Baleares a su suerte y no sea ambiciosa con la justas reclamaciones".