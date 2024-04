El PP afronta la comisión de investigación del caso Koldo "desde la tranquilidad" pese a "la máquina del barro del PSOE"

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) afronta la constitución, este martes, de la comisión de investigación del caso Koldo en el Parlament "desde la tranquilidad" a pesar de "la huida hacia adelante" y "la máquina de barro" puesta en marcha por parte "del PSOE" cuando se cumplen ya los "50 días desde que estalló" esta presunta trama de corrupción.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha criticado que "ni la presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ni el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, hayan sido capaces de hacer un ejercicio de transparencia con lo que de verdad ocurrió en la compra por parte de su Govern de las mascarillas fake a la trama corrupta".

Mientras, ha continuado, siguen intentando vincular al PP con la trama, "utilizando al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, a pesar de que la Guardia Civil ya ha dicho que cuando el señor Koldo decía que tenía que reunirse con él, éste estaba en el Senado" y, después, a "un tal Pombo", en alusión al cántabro Jacobo Pombo, a quien el juez de la Audiencia Nacional investiga como "intermediario" de la trama y al que Negueruela intentó vincular con el PP balear, al señalar que fue compañero de la presidenta de Govern, Marga Prohens, en Nuevas Generaciones.

"Pongo la mano en el fuego en que esta persona es totalmente desconocida. Nadie del PP de Baleares --ni la presidenta Prohens, ni yo, ni el director general del IbSalut, Javier Ureña-- conocía al señor Pombo. Yo, particularmente, el apellido Pombo lo más cerca que lo había oído era de una influencer famosa del Instagram pero en el PP de Baleares nadie, absolutamente nadie, lo conoce", ha asegurado Sebastià Sagreras, quien además se ha preguntado si "Negueruela puede afirmar con la misma contundencia", que él ha hecho estas declaraciones, "que la señora Armengol no tuvo llamadas telefónicas y no están registradas por la Guardia Civil con el exministro José Luis Ábalos o con el señor Koldo o que Armengol no derivó estas recomendaciones de Ábalos para que se las gestionara Negueruela".