PP alerta de "serias dudas legales" del retorno del ITS a los hoteleros afectados por Thomas Cook y a Cs "le preocupa"

Publicado 08/10/2019 13:07:17 CET

Guasp considera que el ITS es el "cajón desastre" del Govern

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha alertado este martes de "serias dudas legales" del retorno del Impuesto de Turismo Turismo Sostenible (ITS) a los hoteleros afectados por la quiebra del touroperador británico Thomas Cook --anunciado por el Govern-- y, en este sentido, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha añadido que "les preocupa" cómo "pretenden encajarlo legalmente y tributariamente".

En declaraciones a los medios en la Cámara balear, Costa ha criticado que el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, "no haya explicado cómo tiene previsto el Ejecutivo autonómico instrumentalizarlo" y ha sostenido que "es de sentido común que, si se devuelve a los establecimientos, por qué no se devuelve, a la vez, a los turistas que son los contribuyentes del impuesto".

Por su parte, Guasp también ha reprochado a Negueruela que "no haya respondido al encaje de 'bolillos' que pretenden hacer" y ha añadido que es el ITS es el "cajón desastre" del Govern. "La 'ecotasa' no puede considerarse como la lámpara de los deseos de Aladdin, pedimos que sean rigurosos", ha concluido.