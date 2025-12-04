El PP aprueba su presupuesto en el Consell de Menorca gracias a la abstención de Medrano

MENORCA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca ha conseguido aprobar este jueves en un pleno extraordinario los presupuestos para 2026, gracias a la abstención de la consellera no adscrita, Maite de Medrano.

Desde el PP han hecho una valoración positiva de la aprobación de las cuentas. "La propuesta consolida los proyectos de mejora en bienestar social, acceso a la vivienda, modernización de infraestructuras viarias y refuerzo de Menorca como Reserva de la Biosfera", ha indicado la consellera de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull.

Además, contemplan un avance significativo en Agricultura, Economía y Pesca, con más de 12 millones de euros, y en Cultura y Patrimonio, con otros ocho millones.

Taltavull ha asegurado que son unos presupuestos elaborados a partir de la escucha activa de los menorquines. "Ciudadanía, entidades sociales, culturales y deportivas, asociaciones, comunidad educativa y tejido económico-productivo. Gobernar es saber escuchar y convertir esa escucha en respuestas útiles. Eso es lo que hemos hecho con estos presupuestos", ha reivindicado.

Los 'populares' han lamentado que PSOE y Més per Menorca mantengan una actitud de bloqueo continuo. La consellera ha subrayado que "tras casi una década de parálisis, ahora centran su estrategia en el no a todo".

La titular de Economía y Servicios Generales ha explicado que las cuentas ascienden a 184,8 millones de euros. En esta línea, ha destacado que el departamento que registrará un mayor incremento será Vivienda y Bienestar Social, al que se destinará un 24,70 por ciento del presupuesto, lo que permitirá consolidar un proyecto centrado en las necesidades de la ciudadanía menorquina.

Taltavull ha subrayado que "el PP mantiene un firme compromiso con facilitar el acceso a la vivienda, por ello destinamos casi un 50 por ciento más que el año anterior y reforzamos el programa Lloguer Jove con 200.000 euros adicionales".

Asimismo, Taltavull ha destacado los ejes fundamentales del presupuesto. Entre ellos, la modernización de la carretera general, que ha definido como la "vena aorta" de la red viaria de la isla.

"Requiere una mejora que equilibre seguridad y modernización; por ello destinamos un 15,80 por ciento del presupuesto, más de 29 millones de euros. La modernización de la carretera figuraba en nuestro programa electoral y los menorquines nos eligieron, entre otras cosas, para ejecutar este proyecto. Y así lo haremos", ha afirmado.

El tercer eje destacado corresponde a Medio Ambiente y Reserva de la Biosfera, que contará con un 11,58 por ciento del presupuesto, más de 21 millones de euros. Taltavull ha señalado que "las izquierdas se autoproclaman abanderadas del ecologismo, pero es la primera vez que se destina una cifra tan elevada a políticas en materia de medio ambiente".