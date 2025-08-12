El PP asegura que el Consell responde a las necesidades de las residencias "que el anterior ejecutivo ignoró"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori. - PP - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha destacado este martes que "el Consell de Mallorca se ha centrado desde el primer día en buscar soluciones y dar respuestas" a las necesidades de las residencias "que el anterior ejecutivo ignoró", tras celebrar la ampliación de diez nuevas plazas para personas en riesgo de desprotección grave en la residencia de las Germanetes dels Pobres.

El Grupo Popular ha recordado que una de las primeras demandas que los municipios trasladaron al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, fue "la grave situación que sufrían muchas residencias".

Así, respecto a la puesta en marcha de una línea de ayudas específica para residencias municipales, con una dotación de tres millones de euros, desde el PP califican esta medida como "pionera" y que refleja su "compromiso firme con los ayuntamientos y con las personas mayores de Mallorca".

Por otro lado, los 'populares' han lamentado las recientes declaraciones de la expresidenta del IMAS, Sofía Alonso, sobre la situación de las residencias. "Sorprende, o más bien indigna, escucharla lamentarse ahora, cuando durante su mandato nunca quiso afrontar el problema", ha expresado el portavoz adjunto del PP en el Consell, Bernat Vallori.

Según el PP, las cifras "hablan por sí solas". "En solo dos años de gobierno, ya se han creado 110 nuevas plazas residenciales, superando con creces las que se generaron en toda la legislatura anterior", han destacado.

"Esta es la diferencia entre nuestro gobierno y el suyo, nosotros escuchamos a alcaldes y alcaldesas y ponemos el foco en sus necesidades", ha defendido Vallori. "Ahora sí tenemos un Consell que mira por las personas", ha añadido.