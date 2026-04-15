El PP asegura que la ley de la Serra no limitará el acceso a los caminos públicos: "No se cobrará ni se pedirá permiso"

Archivo - Tramo de la Ruta de Pedra en Sec. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Consell de Mallorca ha asegurado que el proyecto de ley de la Serra de Tramuntana no limitará el acceso a los caminos públicos y que para transitar por ellos no habrá que pagar ni pedir permiso.

El PP, en un comunicado, defendido la normativa después de que haya recibido críticas de la oposición y de entidades sociales y ha considerado es fruto "del diálogo y la escucha activa", pues el periodo de alegaciones --que ha finalizado este miércoles-- ha sido más largo de lo habitual.

"Mientras antes se daba solo un mes, y en periodo vacacional, ahora se han dado dos meses y se han mantenido reuniones antes y después de presentar el texto", ha reivindicado el portavoz adjunto de los 'populares', Bernat Vallori, quien ha garantizado que todas las alegaciones serán estudiadas

El conseller del PP, en ese sentido, ha celebrado que ese trabajo se haya traducido en un "amplio apoyo institucional" y haya recibido el respaldo de la mayoría de alcaldes de los municipios de la Serra, aunque aquellos gobernados por la izquierda se abstuvieron.

Vallori ha aprovechado para cargar contra la actitud del PSOE y ha criticado que "solo una hora y media antes de presentar el borrador a los grupos políticos ya convocaron una rueda de prensa para criticar una ley que ni siquiera se habían leído".

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Para el 'popular', el texto en tramitación persigue el objetivo de "proteger los elementos patrimoniales que han hecho de la Serra un paisaje cultural declarado por la Unesco, garantizar la viabilidad de la gente que vive y trabaja en ella y regular el uso público con equilibrio".

La norma, ha detallado, gira alrededor de la viabilidad económica y el apoyo al sector agrario, con medidas de simplificación y la posibilidad de realizar actividades complementarias en las 'possesions'.

También se centra en la protección del patrimonio, ya que obliga a elaborar catálogos de los elementos culturales e incorpora una evaluación de impacto patrimonial, y en el abordaje de fenómenos como la masificación, el ruido o los incendios.

LOS CAMINOS PÚBLICOS

En cuanto a la polémica generada en torno a los límites para acceder a los caminos públicos, Vallori ha considerado que la ley de la Serra es clara: "Más accesos, no restricciones".

"No se limitará el acceso a los caminos públicos, no se cobrará por pasar ni se pedirá permiso. Al contrario, se refuerza y se facilita el acceso a la Serra, siempre con respeto a la propiedad privada y al patrimonio", ha dicho. El 'popular' ha indicado que el Consell de Mallorca ha abierto ya más de 100 kilómetros de caminos públicos y continuará trabajando en esa línea.

También ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los usuarios de la Serra y a los ciclistas. "Los mallorquines podrán seguir disfrutando de la Serra como lo han hecho siempre. Y en el caso del ciclismo, cualquier regulación se hará con criterios técnicos y con la participación de los sectores implicados, solo allí donde se demuestre que puede haber un impacto sobre el paisaje cultural", ha asegurado.