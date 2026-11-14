El PP asegura que las pensiones subirán conforme al IPC si gobierna Feijóo

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PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reafirmado compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y el futuro del sistema público de pensiones, al prometer que, si gobierna el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, las prestaciones se revalorizarán de acuerdo con el IPC.

Así lo ha asegurado el candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, quien ha destacado que al tiempo que se impulsarán nuevas medidas para mejorar la atención a las personas mayores, reforzar la dependencia y apoyar a las familias cuidadoras, según ha concretado el PP en un comunicado.

"Frente al miedo que utiliza el PSOE, Feijóo ha sido muy claro y las pensiones son sagradas. Los socialistas recurren una vez más a la política del miedo para intentar engañar a los pensionistas, cuando fueron precisamente ellos quienes congelaron las pensiones", ha alegado.

En este sentido, ha defendido que los mayores necesitan "certezas" y "garantías", además de "no jugar con su tranquilidad cada vez que hay unas elecciones".

El candidato 'popular' ha señalado que el proyecto de Feijóo no solo garantiza la actualización de las pensiones conforme al IPC, sino que también "apuesta por asegurar su sostenibilidad a largo plazo mediante la creación de empleo, la mejora de los salarios y el crecimiento económico".

"No se puede permitir que cada vez más pensionistas tengan que destinar parte de su pensión a ayudar a sus hijos y nietos a llegar a final de mes. El PP quiere proteger a quienes han trabajado toda su vida y garantizar que las próximas generaciones también puedan disfrutar de pensiones dignas", ha afirmado.

Marí ha subrayado que el programa electoral del PP contempla también medidas concretas para "mejorar la calidad de vida de las personas mayores" y "aliviar la carga económica de las familias".

Entre ellas, ha señalado el compromiso de impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia, garantizar una financiación estable y hacer efectiva la aportación del Estado del 50 por ciento del coste público del sistema, así como establecer una deducción fiscal del 40 por ciento de los gastos de atención profesional a personas mayores dependientes.

Asimismo, el PP se ha comprometido a "reforzar la protección" de quienes reducen su jornada laboral o dejan de trabajar para cuidar de un familiar, combatir la soledad no deseada y garantizar la atención presencial en las administraciones para "evitar que la digitalización se convierta en una barrera para las personas mayores".

"Hay que cuidar a quienes han cuidado. Las familias que atienden a personas dependientes necesitan más apoyo, más recursos y menos cargas económicas", ha defendido.

Por último, Marí insistido en que, frente a un PSOE que utiliza las pensiones para "generar miedo", el PP ofrece "compromisos concretos", como que las pensiones suban conforme al IPC, más financiación para la dependencia, beneficios fiscales para las familias y protección para las personas cuidadoras.

"Con Feijóo, los mayores tendrán la tranquilidad que merecen y las próximas generaciones, las garantías de futuro que necesitan", ha concluido.