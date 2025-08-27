El PP balear condena las "amenazas intolerables del ministro Torres" y exige "soluciones reales para Balears"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha condenado este miércoles las "amenazas intolerables" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha advertido de enviar fuerzas de seguridad contra las comunidades que recurran el reparto de menores migrantes.

El portavoz parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras, ha calificado de "escandaloso" que, en lugar de reforzar la lucha contra las mafias, el Gobierno de Sánchez prefiera "perseguir a las comunidades autónomas, forzándolas a asumir lo que no pueden", según ha trasladado el PP en nota de prensa.

"Esto no son soluciones, esto es matonismo político", ha sentenciado. El portavoz 'popular' ha recordado que Baleares está "al límite y sobrepasada", con más de 4.700 inmigrantes irregulares llegados este año y más de 680 menores bajo tutela, lo que supone una sobreocupación del 1.000 por ciento.

"El mismo Ministerio reconoce que ya tenemos 200 menores por encima de nuestra capacidad, y aun así pretende imponernos más. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de dignidad y de responsabilidad", ha subrayado.

Sagreras ha insistido en que el PP no se quedará de brazos cruzados ante la "dejación de funciones" del Gobierno central y ha defendido la postura de la presidenta Marga Prohens de hacer cuanto esté en manos de la comunidad autónoma para frenar lo que ha considerado como una imposición.

"Recurriremos a todas las vías legales porque no podemos aceptar que se trate a los menores como si fueran simples paquetes a repartir", ha concluido Sagreras.