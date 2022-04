El PP balear no ve "problemas" para Armengol pese a lo ocurrido en el pacto de gobierno en el Consell Insular de Menorca

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP balear ha afirmado este lunes que "no vislumbra problemas" para la presidenta del Govern, Francina Armengol, pese a que MÉS per Menorca haya dado por roto este domingo el pacto de gobierno en el Consell Insular.

Según ha dicho el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Antoni Costa, "es realmente lamentable que algo que los compañeros del PP de Menorca llevan meses advirtiendo, como la posible incompatibilidad competencial, el PSOE de Menorca lo ponga de manifiesto dos días antes del pleno extraordinario convocado para debatir la aprobación de la Proposición de Ley de la Reserva de la Biosfera".

Desde el PP, ha incidido el 'popular' Antoni Costa, "se ha avisado en reiteradas ocasiones de que dicha Proposición de Ley sobrepasaba de mucho las competencias del Consell Insular de Menorca, incluso de la comunidad autónoma".

Por este motivo, todo y asegurar "el PP no se mete en las crisis internas", ha precisado que "si lo ocurrido en el Consell Insular condiciona la gobernabilidad de una isla, en este caso de Menorca, no se puede mirar hacia otro lado".

En cualquier caso, y preguntado por los posibles efectos que lo sucedido en Menorca pueda tener en el Parlament, ha considerado que "es pronto para saber que sucederá" aunque ha apostado por que "esto sea política de fuegos artificiales, de ultimátum, de decir que lo van a romper todo, como a hecho esta vez MÉS per Menorca, pero que al final no pase nada". "En el PP no vislumbramos ningún problema para la presidenta del Govern, Francina Armengol", ha sentenciado.