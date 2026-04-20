El PP de Baleares aborda en Eivissa retos prioritarios como la vivienda, la movilidad y la seguridad

El 'G10' del PP de Baleares. - PP

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha reiterado en Eivissa que sus retos prioritarios son la vivienda, la simplificación y agilización administrativ, la movilidad y la seguridad.

La presidenta de la formación, Marga Prohens, ha reunido este lunes a los alcaldes y portavoces de los diez municipios más poblados del archipiélago.

En la jornada de trabajo, ha informado el partido en un comunicado, se ha realizado un seguimiento de los objetivos fijados y se ha reforzado la coordinación política e institucional.

El conocido como 'G10' ha puesto en común el grado de cumplimiento de las principales líneas de actuación municipal y se han evaluado los avances logrados en cada territorio.

Prohens ha destacado la importancia de mantener una acción conjunta y alineada para cumplir los objetivos marcados, consolidar los proyectos en marcha y seguir impulsando nuevas medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en todos los municipios de Baleares.