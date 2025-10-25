El PP Baleares inicia la renovación de las Juntas Locales del G10 en Marratxí

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha iniciado este sábado, en Marratxí, la renovación de la Juntas Locales del G10, conformado por los diez municipios más poblados de las islas, y el alcalde del municipio, Jaume Llompart, ha sido reelegido como presidente de la agrupación marratxinera.

En nota de prensa, el PP Baleares ha informado que inicia este fin de semana el proceso de renovación de las Juntas Locales, tal y como adelantó la presidenta de la formación, Marga Prohens, a mediados del pasado mes de septiembre en el Comité Ejecutivo Autonómico y en la Junta Directiva con el objetivo de reforzar la estructura territorial y consolidar el proyecto de cambio iniciado en 2023.

Concretamente, este sábado ha dado comienzo en Marratxí la renovación de las juntas locales del llamado G10, conformado por los diez municipios más poblados de las islas y que, junto a éste, incluye a Palma, Ibiza, Calvià, Manacor, Santa Eulària, Llucmajor, Inca, Ciutadella y Mahón.

En la reunión de esta jornada se ha procedido a la reelección del alcalde del municipio, Jaume Llompart, como presidente de la agrupación marratxinera y de la diputada en el Parlament Carmen Cañellas como secretaria. El acto, celebrado este sábado al mediodía en el parque de Ses Cases Noves, ha contado con la asistencia de la presidenta del Govern y del PP Baleares, Marga Prohens; la secretaria general, Sandra Fernández, y el coordinador general, Sebastià Sagreras.

La presidenta Prohens ha felicitado a Llompart y a Cañellas por su reelección y les ha agradecido su compromiso con "un proyecto nacido en 2023 desde los municipios" y que ahora mira a 2027 "con la misma ilusión, fuerza, unidad y la confianza de la gente" tras el cambio de gobierno en las principales instituciones.

Así, Prohens ha pedido a los miembros de la Junta redoblar el trabajo e incrementar la presencia en la calle. "Venís a servir, a dejaros la piel y a defender a todos los ciudadanos en cualquier circunstancia y por encima de ideologías y colores políticos", les ha recordado.

En este sentido, ha pedido tener a Marratxí preparado para que los 6.000 votos obtenidos en 2023 "se multipliquen" con el fin de lograr "un mejor resultado electoral para poder trabajar aún más desde el Govern" a objeto de poder seguir bajando o eliminando impuestos, aumentando el gasto en políticas sociales, de salud, de vivienda o de educación, entre otras.

Por ese motivo, Prohens ha recalcado su compromiso de encarar el final de la presente legislatura "con más médicos, más profesores y más atención a la gente", incrementando el techo de gasto en más de 360 millones de euros.

Prohens ha recalcado la importancia de tener "la fuerza necesaria para seguir sirviendo a los ciudadanos de Baleares" en una nueva legislatura y ha dado su palabra que, de obtenerla, "se seguirán bajando impuestos, reduciendo las listas de espera, creando más plazas de residencia y reforzando la apuesta por la movilidad con más tren y con más metro". Así, ha expresado su deseo de hacerlo "sin depender de los que por intereses políticos, que no ciudadanos, dicen que no a seguir mejorando la vida de la gente de aquí".

Por su parte, Jaume Llompart ha recordado en su intervención que "hace cuatro años" se encontraron "ante un reto enorme: relanzar el partido". "Veníamos de tiempos difíciles, pero teníamos un objetivo claro y compartido: volver a ganar la confianza de los marratxiners. Y lo hicimos con ilusión, con trabajo y con la firme convicción de que Marratxí se merecía mucho más. Y que el Partido Popular era el único capaz de ofrecer estabilidad, gestión y futuro", ha rememorado.

El presidente local ha añadido que en esta ocasión presentó de nuevo su candidatura "con la misma ilusión que hace cuatro años" y ha concluido con un mensaje a su equipo: "Os lo digo de corazón: aunque me equivocara, os volvería a escoger a todos y cada uno de vosotros. Porque sois la prueba viva de que cuando hay equipo, cuando hay compromiso, no hay obstáculo que no se pueda superar".

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE ANDRATX

Por otra parte, este viernes por la noche también tuvo lugar la renovación de la junta de Andratx en el transcurso de un acto que congregó a 300 personas, y en el que la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo y la diputada Anabel Curtó resultaron reelegidas presidenta y secretaria de la agrupación, respectivamente.

La renovación de las estructuras locales tiene previsto desarrollarse hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 y permitirá dar continuidad a la experiencia de equipos municipales consolidados e incorporar nuevos perfiles.

El PP Baleares ha concluido que este proceso responde a la "vocación municipalista" del Partido, que sitúa a los ayuntamientos y la gestión de proximidad como "base fundamental del proyecto del PP".