El PP de Campanet denuncia la falta de diálogo y la inacción del equipo de gobierno

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Campanet ha denunciado públicamente la "falta de diálogo, transparencia y cumplimiento" por parte del actual equipo de gobierno municipal, encabezado por MÉS, y ha asegurado que muchas de las propuestas presentadas por los 'populares' quedan "sistemáticamente ignoradas".

En un comunicado, el portavoz del PP de Campanet, Pedro Pons, ha explicado que desde el PP han trabajado para conseguir mejoras reales para el pueblo, pero se encuentran "con una forma de gobernar basada en no escuchar a nadie y seguir adelante sin consenso, ni voluntad de acuerdo".

Según el PP, una de las cuestiones que más les preocupa es la situación del local de la gente mayor, ubicado en un tercer piso sin ascensor. El PP ha presentado hasta en dos ocasiones una moción para que se traslade a un espacio accesible. "La primera vez que presentamos la moción, MÉS no votó a favor. Y cuando la volvimos a presentar porque no se había hecho nada, el alcalde dijo que ya estaban viendo cómo solucionarlo".

Desde el PP también denuncian que las mociones aprobadas o presentadas no se cumplen, ni se hace seguimiento de ellas. En este sentido, propusieron la creación de una comisión de seguimiento de las mociones con un calendario concreto, pero todavía no se ha dado ningún paso. "Presentamos iniciativas con fechas, con propuestas concretas y con voluntad constructiva, pero el equipo de gobierno no hace ni caso", ha afirmado.

En relación con los presupuestos municipales, Pons ha lamentado algunas "iniciativas ignoradas" como la propuesta de habilitar un aparcamiento en la calle Miquel dels Sant Oliver o buscar una solución a la problemática de estacionamiento en la zona.

Por otro lado, el PP ha explicado que no apoyó la subida de tasas porque "no se ha presentado ningún estudio económico que justifique las subidas ni los diferentes porcentajes aplicados". El PP también ha denunciado la pérdida de ayudas del Consorcio de la Serra de Tramuntana para caminos y torrentes.

Por último, los 'populares' han criticado las publicaciones de MÉS en redes sociales sobre los plenos municipales, que consideran "una manipulación de la información". Según el PP, se utilizan formulaciones que pueden inducir a error sobre el sentido real de las votaciones.

"Ya se tuvo que votar en un pleno que se corrigiera una publicación por ser engañosa. La última ha sido con una moción en la que se hace parecer que se votaba un punto que ni formaba parte del texto final", ha explicado el portavoz. "Campanet necesita un gobierno que escuche, que sea transparente y que cumpla los compromisos", ha concluido Pons.