El PP de Ciutadella acusa al equipo de gobierno de poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y policías

MENORCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ciutadella ha acusado este martes al equipo de gobierno de Més per Menorca, PSOE y Ciutadella Endavant de "irresponsabilidad" debido a la falta de agentes de la Policía Local durante los servicios lo que, según han dicho, "no sólo pone en jaque la seguridad de los vecinos sino que también la de los propios policías ya que si se hubiera dado una situación de peligro, no hubieran tenido suficientes efectivos para intervenir."

Según ha declarado la portavoz del Grupo Popular, Juana Mari Pons, "la falta de planificación, la dejadez institucional y la ausencia de diálogo real con los cuerpos de seguridad están dejando a Ciutadella en una situación de abandono".

En este contexto, ha subrayado que "la Policía Local lleva meses reclamando derechos laborales reconocidos por sentencia judicial sin obtener respuestas efectivas".

"El incumplimiento de acuerdos, la falta de cobertura de plazas, la ausencia de liderazgo y la gestión errática de los recursos son una muestra más del desorden y la improvisación que impera en el consistorio", ha añadido.

Pons ha declarado que lo que se está viviendo no es sólo una crisis de personal, es una crisis de gobierno. "La coalición que dirige el Ayuntamiento ha demostrado su incapacidad para gestionar con eficacia y previsión. La ciudadanía está pagando el precio del desgobierno, de la falta de voluntad política y del desprecio hacia quienes velan por nuestra seguridad", ha afirmado.

Finalmente, desde el PP han lamentado que "el actual equipo de gobierno haya llevado a Ciutadella a esta situación". "Exigimos que se tomen medidas urgentes, que se cubran las plazas necesarias, se cumplan los compromisos judiciales con los agentes y se recupere la estabilidad institucional que tanto necesita nuestro municipio", han finalizado.