El PP confía en que la comparecencia de Costa en el pleno "pueda acelerar" el acuerdo para el techo de gasto

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha confiado en que la comparecencia del vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en el pleno "pueda acelerar" un acuerdo para aprobar el techo de gasto.

Así lo ha dicho Sagreras en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha señalado que será Costa el que dé detalles y explicaciones sobre las negociaciones abiertas con PSIB y Vox.

Sobre esta cuestión, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha considerado que el PP "no tiene cultura de pactos" y le ha reprochado que "se cree que puede pactar ahora con unos y ahora con otros".

"Ellos sabrán", ha dicho la portavoz en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por las negociaciones sobre las que, a su parecer, tanto los 'populares' como Costa "lanzan mensajes diferentes y contradictorios".

Esta actitud, ha continuado Cañadas, "ni sorprende ni incomoda" a su grupo ya que a nivel europeo PP y PSEO "son socios naturales y a nivel nacional se han puesto de acuerdo" en diversas cuestiones. "Es el bipartidismo de siempre", ha concluido.

Por su parte, el diputado socialista Llorenç Pou ha criticado en rueda de prensa la "falta de interés" del Govern en sacar adelante el techo de gasto, puesto que hace un mes que se aprobó y todavía no ha entrado en el Parlament.

Los socialistas, ha subrayado Pou, mantienen una actitud dialogante y positiva y han realizado propuestas en temas turísticos, de vivienda y movilidad, para poder aprobar el techo de gasto.

"Estamos a la espera de la respuesta del Govern", ha afirmado, agregando que teniendo en cuenta los plazos actuales "todo indica que será difícil que haya presupuestos".