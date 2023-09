El PP del Consell de Mallorca acusa a la oposición de "mentir" con la declaración institucional sobre el caso Rubiales

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha acusado al PSIB, El PI-Proposta per les Illes Balears y MÉS per Mallorca de "mentir asegurando que el ejecutivo del Consell de Mallorca ha rechazado una declaración institucional sobre el caso Rubiales y a que no se quiera hablar del tema en el próximo pleno".

La portavoz del PP, Núria Riera, ha explicado que "el PSIB, El PI y MÉS per Mallorca han decidido voluntariamente retirar esta moción, que se había presentado de forma conjunta por todos en contra de las actitudes de Rubiales, cuando han comprobado que se habían excedido en el número de mociones que podían presentar en un pleno".

"Han decidido ellos mismos, voluntariamente, retirar esta moción, y no ninguna otra de las mociones que han presentado cuando el secretario les ha informado en la junta de portavoces que se excedían", un número que, ha recordado, "marca el reglamento". "No ha sido una imposición" del PP, ha añadido.

En esta línea, Riera ha criticado que "ha quedado demostrado que querían priorizar otros temas en el próximo pleno y no éste". De hecho, ha continuado, "así se puede comprobar en el acta pública de la junta de portavoces".

Por otro lado, la portavoz ha negado las acusaciones de la oposición al afirmar que el actual equipo de gobierno en el Consell de Mallorca no quiere hablar sobre este tema.

Así pues, ha señalado que "es una mentira más de la oposición, porque el tema Rubiales es uno de los temas que se tratarán en el próximo pleno, porque se ha presentado una moción también de este tema".

Desde el PP han pedido al PSIB, El PI y MÉS per Mallorca que hagan una "oposición responsable" y que "dejen de mentir para intentar confundir a la ciudadanía". "Lo que esperan los mallorquines es que asuman su papel de oposición y que empiecen a trabajar de forma constructiva y responsable", ha sentenciado.

Igualmente, la 'popular' ha considerado que "lo que tenía que hacer la oposición era salir y dar explicaciones del problema grave del rescate del túnel de Sóller, que ocasiona 31 millones de euros de pérdidas para los mallorquines, pero intentan confundirlos con estas mentiras".

"Lo peor de todo es que lo hacen con un tema tan importante como éste, en el que se tendría que estar junto a las mujeres" ha concluido Riera.