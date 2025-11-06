El PP en el Consell rechaza reclamar al Govern las competencias agrarias y defiende que Simonet las gestiona "muy bien"

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en declaraciones a los medios. - PP - Archivo

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca votará en contra de una moción de MÉS per Mallorca que reclama al Govern el traspaso de las competencias en materia de agricultura.

Según la portavoz 'popular' en la institución insular, Núria Riera, a los ciudadanos les interesa si se gestionan bien las competencias y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, "las está gestionando muy bien".

En este sentido, ha considerado que el traspaso se hará cuando el Ejecutivo autonómico considere "oportuno". "No caeremos en el error de lo que hizo el PSOE con promoción turística de hacer la transferencia sin estudiar los recursos o el personal necesario", ha dicho.

Así, ha mostrado su "sorpresa" por la moción de los ecosoberanistas, señalando que en dos legislaturas tuvieron las competencias en el Govern. "¿Por qué no hicieron el traspaso de competencias cuando gobernaban?", se ha preguntado. Así, ha instado a los ecosoberanistas a "hacer propuestas positivas y no presentar siempre lo mismo".

MOCIÓN 'POPULAR'

El PP defenderá en el Consell de Mallorca una moción para reclamar al Gobierno central que abone las compensaciones pendientes a los pequeños propietarios afectados por la suspensión de desahucios.

La iniciativa se refiere a los pequeños propietarios que, después de haber colaborado con alquileres de sociales o de emergencias, "llevan meses sin cobrar o sin recibir ninguna respuesta por parte del Estado", según ha expuesto la formación.

"Nos hemos enterado por la prensa de que cerca de un cententar de propietarios de Baleares llevan meses sin cobrar lo que el Estado les debe", ha advertido Riera, agregando que "no han recibido ni compensación, ni información, ni transparencia". Mientras tanto, ha continuado, "deben seguir pagando el agua, la luz, el IBI y, en muchos casos, la hipoteca".

El PP ha subrayado que estos ciudadanos actuaron "con responsabilidad", ofreciendo su vivienda a personas con dificultades para colaborar con el sistema y evitar situaciones de exclusión, y que ahora "sufren la dejadez de un Gobierno que incumple sus propios compromisos".

"El Gobierno más "social" de la historia es incapaz de pagar lo que promete, hablamos de familias que confiaron en las instituciones y que hoy se sienten engañadas, esto no es un escudo social, es un escudo de injusticia", ha subrayado Riera.

La moción insta al Gobierno de España a destinar fondos estatales específicos y suficientes para garantizar el pago inmediato de las compensaciones pendientes, así como a revisar los criterios de vulnerabilidad para evitar abusos o casos de aprovechamiento indebido.

También reclama incluir en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una partida "clara y garantizada" para estos pagos y crear un mecanismo de seguimiento y control que "garantice transparencia y justicia".

"No pedimos privilegios, pedimos justicia, los pequeños propietarios no pueden seguir soportando las consecuencias de una política de vivienda improvisada, opaca y profundamente injusta", ha concluido la 'popular'.

REPROCHA AL PSOE QUE PIDA TRANSPARENCIA

Por otro lado, Riera ha reprochado al grupo socialista en el Consell que pida transparencia, en referencia a una moción que se debatirá en el próximo pleno.

"¿El Partido Socialista de Armengol, de Koldo, de Sánchez, del fiscal general del Estado está pidiendo transparencia al Consell de Mallorca?", ha cuestionado, agregando que "no es la mejor semana para dar lecciones de transparencia".

Igualmente, ha defendido que la puntuación de la transparencia del Consell en los índices de las empresas externas q hacen la valoración ha aumentado ocho puntos en un año. Así, ha pasado de un 66 por ciento de transparencia en 2023 a un 74 por ciento en 2024.

"Es un avance bastante objetivo que demuestra el compromiso real de este gobierno con al rendición de cuentas y la información pública", ha subrayado, agregando que nunca se habían celebrado tantas comisiones de transparencia.