El PP considera al Consell de Mallorca un "referente a nivel nacional" de los pactos con Vox por su "gobierno estable"

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en declaraciones a los medios tras el inicio del Debate de Política General. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que el Consell de Mallorca cuenta con un "gobierno estable" y lo ha reivindicado como un "referente a nivel nacional" de los pactos de los 'populares' con Vox.

De esta manera se ha expresado la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en declaraciones a los medios, tras escuchar el discurso del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en el inicio del Debate de Política General de este lunes.

La representante del PP se ha mostrado "muy satisfecha" por la intervención de Galmés, puesto que ha considerado que "esta a la altura" de las demandas de los mallorquines al "dar soluciones a los problemas reales de la gente de la calle".

Asimismo, ha recalcado que lidera este pacto que "adopta soluciones" para responder a las reclamaciones que los mallorquines "se encontraron sin hacer", después de los ocho años de las legislaturas del Pacte.

Riera ha sostenido que Galmés ha hecho anuncios "valientes" e "importantes", para lo que ha puesto el ejemplo del convenio que firmará el Consell con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para ceder un solar para construir viviendas protegidas junto al Velòdrom Illes Balears.

En materia de movilidad ha señalado el inicio del primer tramo del segundo cinturón de Palma, una medida que ha argumentado que servirá para "descongestionar" Vía de Cintura.

También ha resaltado las obras en Sant Llorenç des Cardassar para "solucionar los problemas" que originaron la 'torrentada' de 2018 y por los que ha criticado a la oposición, ya que ha aseverado que en los cinco años posteriores "no se hizo nada pese a tener las competencias". "La seguridad es lo más importante que tienen que hacer los políticos", ha indicado.