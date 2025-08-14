El PP considera "inadmisible" que el PSOE dude del trabajo de los técnicos del Consell de Menorca

MENORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha tildado de "inadmisible" que el secretario general de PSOE, Pepe Mercadal, desacredite los informes de los técnicos del Consell Insular de Menorca "sembrando incierto infundado sobre la legalidad y el rigor del proyecto del puente de Rafal Rubí".

El portavoz del PP en el Consell, Joan Pons, se ha preguntado "¿Quién es Pepe Mercadal para contradecir los informes técnicos elaborados por los profesionales del Consell? ¿Con qué base pretende desacreditar una evaluación de impacto patrimonial validada por expertos que cumple estrictamente con las recomendaciones de la Unesco?".

En esta línea, ha indicado que "resulta preocupante comprobar cómo el PSOE sigue utilizando el patrimonio como arma política, politizando lo que debería ser una cuestión técnica y de consenso". "Esta estrategia, lejos de aportar soluciones, solo contribuye a agravar los problemas y a dividir a la sociedad menorquina", ha manifestado.

Los populares han insistido en que el puente de Rafal Rubí, actualmente a medio construir, "no es más que el símbolo visible de los ocho años de inacción, descoordinación y falta de soluciones por parte del PSOE y MÉS per Menorca, que durante dos mandatos consecutivos al frente del Consell Insular no supieron resolver una de las principales necesidades de Menorca: la mejora de la seguridad viaria en la carretera general sin comprometer nuestro patrimonio".

"Ahora, cuando por fin se ha impulsado un proyecto técnico serio, elaborado por especialistas y avalado por informes que cumplen con las directrices establecidas por la Unesco, el PSOE vuelve a recurrir al discurso ideológico y al descrédito sistemático, con el único objetivo de entorpecer la acción de gobierno", ha dicho Pons, quien ha añadido que "se trata de una actitud irresponsable y profundamente alejada del interés general".

El portavoz del PP ha lamentado que el PSOE "siga sin hacer autocrítica tras protagonizar uno de los episodios más desastrosos de la gestión pública en Menorca". "Les instamos a dejar de obstaculizar el trabajo técnico y a asumir, de una vez por todas, que los errores del pasado no se corrigen atacando a quienes ahora están aportando soluciones", ha concluido.