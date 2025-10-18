El PP considera "una vergüenza" que Sánchez y Armengol "no hayan abierto la boca" sobre las inundaciones en Ibiza

Archivo - El diputado del PP balear José Vicente Marí atendiendo a los medios - PP - Archivo

IBIZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ibiza ha considerado "una vergüenza" que 20 días después de las inundaciones del pasado 30 de septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "aún no hayan abierto ni la boca".

Así se ha pronunciado este sábado el presidente de los 'populares' ibicencos y diputado en el Congreso, José Vicente Marí. "Sánchez, Armengol y los socialistas ibicencos siempre nos tratan como ciudadanos de segunda", ha lamentado.

Marí ha señalado que "es obligación del Gobierno declarar la zona catastrófica y arbitrar las ayudas que se recogen en la Ley de protección Civil de 2015".

"No sabemos a qué esperan, salvo que quieran escurrir el bulto y no mover ni un dedo por los ibicencos y los vecinos que se han visto gravemente afectados por las lluvias que sufrimos", ha añadido.

El 'popular' ha reprochado que "Sánchez y Armengol no han necesitado ni solicitudes ni nada de nada para declarar inmediatamente determinadas zonas afectadas por incendios este verano", por lo que "es una ofensa que ahora vengan con trámites y procedimientos que ni la ley exige".

"Es lamentable que el sanchismo lleve a los socialistas ibicencos a agachar la cabeza y hacer de monaguillos del delegado del Gobierno", ha concluido.