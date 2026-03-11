El PP cree que la subida del precio del agua en Manacor es "injusta" para quienes no llegan a final de mes

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha considerado que la subida del precio del agua, de la que han responsabilizado a MÉS per Mallorca y el PSIB --ambos en el equipo de gobierno--, es una medida "injusta" para todos los vecinos y especialmente aquellos que tienen dificultades para llegar a final de mes.

La portavoz de los 'populares', Maria Antònia Sansó, ha criticado que el gobierno municipal haya decidido incrementar el precio del agua del núcleo urbano "sin haber resuelto previamente los problemas estructurales del servicio".

"No tiene ningún sentido subir el precio del agua cuando los vecinos siguen sufriendo cortes continuos de suministro y falta de presión en muchos hogares", ha señalado.

El PP, en un comunicado, también ha advertido de que el nuevo sistema de precios progresivos puede perjudicar especialmente a las comunidades de vecinos que se verán obligadas a realizar obras para instalar contadores individuales si quieren evitar un incremento considerable en sus facturas.

En este sentido, Sansó ha alertado de que el aumento del número de contadores también implicará un incremento del gasto para cada vivienda debido a las cuotas fijas, que se pagan independientemente del consumo real de agua.

"Hace solo unos meses los socialistas votaron en contra de esta subida cuando el gobierno municipal estaba en minoría, y ahora se han cambiado de chaqueta sin que haya mejorado ni la potabilidad del agua ni se hayan reducido las fugas que entonces utilizaban como argumento", ha recriminado la portavoz.

La regidora ha reclamado al equipo de gobierno municipal que priorice la mejora del servicio antes de trasladar más costes a los vecinos.

"Los ciudadanos de Manacor merecen un servicio de agua fiable y de calidad. Antes de subir tarifas, el Ayuntamiento debería garantizar que el suministro funciona correctamente y que las infraestructuras están en condiciones", ha concluido.