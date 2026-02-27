El PP critica a un concejal socialista de Sant Lluís por el gesto del saludo fascista en el pleno

MENORCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este viernes a un concejal socialista del Ayuntamiento Sant Lluís por realizar gestos asociados al saludo fascista durante la sesión plenaria municipal celebrada este jueves y ha exigido a la dirección del PSOE la apertura "inmediata" de un expediente disciplinario al edil.

Además, los 'populares' han reclamado una disculpa pública "clara y sin ambigüedades" por parte del concejal. "Consideramos que cualquier gesto que evoque simbologías totalitarias es absolutamente inaceptable en el seno de una institución democrática y representa una grave falta de respeto hacia las víctimas de esos regímenes y hacia los valores constitucionales que sustentan nuestra convivencia", ha manifestado el portavoz del PP de Sant Lluís, Pedro Tudurí.

En este contexto, el PP ha remarcado que el pleno municipal es un espacio de debate político, "no de confrontación exaltada ni de descalificaciones constantes". "La discrepancia es legítima y necesaria en democracia, pero debe ejercerse desde el respeto, la serenidad y la responsabilidad institucional que exige representar a todos los vecinos de Sant Lluís", ha dicho Tudurí.

Los 'populares' han lamentado también "los inapropiados tonos de voz y la actitud de exaltación mostrados por la portavoz del PSOE, y del concejal socialista al interrumpir el turno de palabra del edil de Per Balears durante el desarrollo de la sesión plenaria. "Este tipo de comportamientos no contribuyen a elevar el nivel del debate ni son propios del espacio democrático que representa el pleno municipal", han añadido.

Asimismo, han criticado la "falta de rigor político" mostrada por la portavoz socialista en sus intervenciones, así como la evidente incoherencia en su posicionamiento. "Resulta especialmente preocupante su recurso reiterado a acusarnos de mentir" cuando se agotan los argumentos políticos, una práctica que deteriora el debate público y que se ha convertido en una estrategia recurrente para eludir el fondo de las cuestiones planteadas", han subrayado.

"El Ayuntamiento de Sant Lluís debe ser ejemplo permanente de respeto, convivencia y responsabilidad institucional. Las instituciones públicas no pueden convertirse en escenarios de crispación ni en espacios donde se trivialicen gestos o actitudes que desvirtúan el papel que corresponde a los representantes públicos", han concluido.