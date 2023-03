El PP critica que Escorca siga con cierres en las carreteras y problemas de telefonía móvil 15 días después del temporal

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha criticado que Escorca siga con cierres en las carreteras, problemas en la telefonía móvil y con tareas pendientes de seguridad, mantenimiento y retirada de restos forestales 15 días después del temporal Juliette.

Según ha informado la formación en un comunicado, el presidente del PP en el municipio y alcalde de Escorca, Toni Solivellas, ha lamentado que el Govern haya sido "incapaz" de restablecer la normalidad 15 días después de la nevada y que la Dirección General de Emergencias haya "descargado" ahora todos los trabajos pendientes a otras administraciones.

"Los residentes y los establecimientos de Escorca están desesperados, es inconcebible tener todas las vías de acceso al municipio inoperativas durante tanto tiempo", ha incidido Solivellas, quien ha explicado que, a causa de no haberse finalizado "las tareas que debía haber llevado a cabo Emergencias en la zona", el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca le ha informado de que a partir del miércoles las carreteras permanecerán cerradas al tráfico entre las 08.00 horas y las 16.00 horas para continuar con la limpieza y retirada de restos forestales de las vías.

En este sentido, Solivellas ha rechazado "cualquier opción que no pase por reabrir la plena la circulación en al menos una de las carreteras mientras limpian las otras". Así, ha propuesto, por ejemplo, abrir al tráfico la carretera de Pollença a Lluc "que ya está en condiciones", para no prolongar más la inactividad económica del municipio.

"Si durante estos 15 días el Govern hubiera hecho su trabajo, no pasaría esto. ¿Dónde están las 150 personas que Emergencias destina a recuperar la Serra? Yo no las he visto. La falta de coordinación por parte de Emergencias con el departamento de Carreteras y los municipios afectados ha sido absoluta, un auténtico caos", ha añadido.

Por todo ello, el PP llevará al Parlament la situación que vive el municipio "tras la dejadez e inacción del Govern para restablecer la normalidad lo antes posible".