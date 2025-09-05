El PP exige "respuestas claras" sobre el mantenimiento del parque municipal de Manacor y el contrato de residuos

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha registrado las preguntas que trasladará al próximo pleno del Ayuntamiento de Manacor, que están centradas en la limpieza de torrentes y pluviales, el estado de la entrada del parque municipal y la renovación del contrato de recogida de residuos y limpieza urbana.

En un comunicado, la portavoz del grupo, Maria Antònia Sansó, ha remarcado que los ciudadanos tienen derecho a saber qué está haciendo el equipo de gobierno ante "problemas tan evidentes como la falta de limpieza de torrentes y cunetas, el deterioro del parque municipal o la incertidumbre sobre la gestión de la recogida de residuos". Según ha añadido, no se trata de temas menores, ya que son cuestiones que "afectan a la seguridad, la imagen y la salubridad del municipio".

En concreto, el PP pedirá un informe detallado de todas las tareas de limpieza realizadas en los últimos tres meses tanto en cauces de torrentes como en canalizaciones subterráneas y cunetas, así como explicaciones sobre por qué, después de un año y medio, todavía no se ha reparado la entrada y los muros que rodean el paque municipal "a pesar del peligro público que suponen".

Además, sobre el contrato de residuos, pedirán "información clara" sobre cómo se está gestionando la renovación del servicio de recogida de basuras y limpieza urbana.