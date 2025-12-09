El PP de Ibiza asegura que ninguna persona vulnerable se quedará sin gratuidad del transporte público

IBIZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Ibiza ha asegurado que ninguna persona vulnerable se quedará sin poder disfrutar de la gratuidad del autobús, después que el Consell de Ibiza haya retirado el acceso al transporte público gratuito a personas empadronadas que no disponen de DNI o NIE.

Según ha explicado el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, desde el 2 de diciembre existe en la institución una instrucción interna cuyo único objetivo es "acabar con el fraude y la picaresca que algunos colectivos tenían con la gratuidad del autobús".

"Injustamente existían casos de turistas y segundas residencias a quienes todos los ibicencos les pagamos el autobús gratis", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que la subvención "es para residentes y usuarios habituales del servicio de autobús, no para turistas ni personas que están fuera de todo circuito de legalidad, eso no lo puede avalar el Consell Insular".

El 'popular' ha puesto de relieve también el "esfuerzo que realizan todos los ibicencos" para sustentar esta gratuidad, ya que de los nueve millones de euros que costará en 2025 el servicio gratuito de autobús, el Estado ha dicho que pagará seis, mientras que el resto se liquidará con el presupuesto ordinario de la institución.

En cuanto a este asunto, para el PP "llama poderosamente la atención" que sea el PSOE quien protesta por la gratuidad del autobús, "cuando su intención inicial era que el servicio no fuese gratis, ni para portadores del DNI, ni del NIE, ni para nadie".

"No hay más que revisar las actas del Senado y ver cómo el PSOE se quedó solo ante una propuesta que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta", ha dicho, a la vez que ha lamentado el "oportunismo" de los socialistas.