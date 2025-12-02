El PP de Inca vota en contra de los Presupuestos de 2026 por "falta de transparencia" y ser "poco ambiciosos"

Archivo - El portavoz municipal del PP de Inca, Pedro Mas, junto a los regidores 'populares' del Ayuntamiento. - PP DE INCA - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha votado en contra de los Presupuestos para 2026 por la "falta de transparencia" en su tramitación y considerarlos "poco ambiciosos, continuistas e incapaces de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad".

Los 'populares' han agradecido el trabajo técnico de los servicios municipales pero han aseverado que estas cuentas públicas demuestran un proyecto "completamente agotado" por parte del equipo de gobierno.

En una nota de prensa, el PP ha criticado la "falta de tiempo" para analizar en profundidad el documento, ya que para presentar una moción les exigen hacerlo con 10 días de antelación y el Presupuesto, que es "el documento más importante del año", han afirmado que se les ha entregado con "solo siete días". "Esto no es serio y dificulta una oposición responsable y rigurosa", han censurado.

El PP ha señalado que las inversiones previstas de 4,1 millones de euros, pese a ser "necesarias", son "claramente insuficientes". En ese sentido, han incidido en que "no se incluye ninguna de las propuestas aprobadas en pleno a instancia del PP", como la creación de nuevas instalaciones deportivas, la rehabilitación de la fachada del Cuartel General Luque, la implantación de farolas solares en los caminos rurales o la adaptación del tanatorio municipal a las necesidades actuales.

"Es un despropósito que en las comisiones se conozcan todos los proyectos de particulares y, en cambio, ha que enterarse por la prensa de las obras que impulsa el Ayuntamiento. Esta no es manera de gobernar una ciudad como Inca", han puntualizado.

Una de las "principales incoherencias" que ha señalado el PP es la partida de horas extraordinarias, ya que para 2026 se presupuestan 66.250 euros cuando en los últimos años se han pagado "entre 600.000 y casi 800.000 euros anuales en horas extras, a menudo con informes en contra de Intervención por falta de control horario".

"No se pone en duda el trabajo del personal pero sí la credibilidad de un presupuesto que prevé una cifra tan alejada de la realidad", han matizado.

Una de las peticiones que realizó el PP fue la supresión del canon transitorio del agua, ya que ha supuesto un "gran impacto" para las familias inqueras, al "duplicar en ocasiones el importe de la factura del agua".

Los concejales 'populares' también han defendido las etapas de gobierno del PP ante las afirmaciones del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, sobre la situación económica del Ayuntamiento en años anteriores.

"Inca se transformó con gobiernos del PP. Hubo muchos aciertos y algún error, como en cualquier etapa pero lo que no puede hacer el alcalde es manipular los datos de los gobiernos anteriores para intentar tapar que su proyecto está claramente agotado", han mantenido.

Por todo ello, el PP de Inca ha votado en contra de unos presupuestos que considera "poco ambiciosos y sin proyecto", puesto que, a su manera de ver, Inca "merece mucho más". "Más ambición, más planificación, más transparencia y menos improvisación", ha concluido.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Inca, Pedro Mas, ha asegurado que el PP trabajará para defender un proyecto de Inca "moderno, ordenado, con servicios de calidad y con un horizonte claro para el futuro de la ciudad".