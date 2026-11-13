El PP inicia la campaña electoral reivindicando la reconstrucción de España

PP en Menorca - PP

MENORCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha iniciado este viernes la campaña de las elecciones generales reivindicando la necesidad de reconstruir España, recuperar el poder adquisitivo de las familias y reducir el coste de la vida, tanto para los hogares, como para las empresas.

La formación ha situado entre sus prioridades "las medidas que permitan aliviar la presión económica que soportan los ciudadanos y el tejido productivo, reducir los sobrecostes que encarecen la actividad empresarial y facilitar que las familias puedan llegar a final de mes", ha explicado el candidato al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó.

Marí Bosó ha estado acompañado durante esta jornada por Joan Mesquida, el candidato al Senado por Menorca, Ramón Sintes; el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y otros miembros de la candidatura.

Marí ha defendido la necesidad de impulsar medidas que permitan reducir el coste de la vida y aliviar la presión económica durante una jornada que ha incluido visitas a diferentes fábricas, empresas y establecimientos comerciales, con una primera parada en la isla y, más concretamente, en Quesería Menorquina.

El PP ha elegido esta localización para arrancar la campaña por su papel como "punta de lanza del sector industrial de Baleares" y ha querido hacerlo en Quesería Menorquina "por representar el espíritu de reconstrucción que la formación quiere trasladar al conjunto del país".

Marí ha vinculado este ejemplo con el proyecto de reconstrucción nacional que plantea Alberto Núñez Feijóo, basado en recuperar el funcionamiento de los servicios públicos, devolver el poder adquisitivo a las familias y conseguir que los ciudadanos puedan llegar a final de mes con sus salarios. "Queremos transformar la indignación y el enfado en esperanza. Queremos volver a poner en pie nuestro país", ha afirmado.

Durante la visita, ha puesto el foco en las dificultades que afrontan las empresas de Baleares para competir en igualdad de condiciones con las de la Península, especialmente por los sobrecostes derivados del transporte marítimo de mercancías. Marí ha recordado que la inflación acumulada durante estos años alcanza el 28 por ciento, mientras que la subida de los alimentos se sitúa en el 41 por ciento, y ha advertido de que estos incrementos también tienen un impacto directo en las cuentas de resultados de las empresas.

"Tenemos que poder competir en igualdad de condiciones con las empresas de la Península y, para eso, tenemos que tratar adecuadamente los costes de insularidad. Uno de ellos son los fletes del transporte marítimo", ha defendido.

En este contexto, ha reivindicado la necesidad de avanzar en el levantamiento de la limitación de mínimis, al considerar que supone un obstáculo para que las empresas puedan recibir una compensación adecuada por los costes adicionales que soportan. "Cuando fundamentamos bien nuestras reclamaciones, conseguimos nuestros objetivos. Conseguimos en su momento un régimen económico y un régimen fiscal, y conseguiremos también, con la ayuda de nuestros empresarios y trabajadores, levantar la limitación de mínimis", ha asegurado.

El presidente ha avanzado que la campaña servirá para explicar las propuestas del PP en cuestiones fundamentales para Baleares y para el conjunto de España. Entre ellas, ha destacado la recuperación de los servicios públicos, especialmente en materia de transporte, la mejora de las infraestructuras, una política migratoria basada en la contratación en origen y ordenada, y la necesidad de ofrecer soluciones al problema de acceso a la vivienda.

En este último ámbito, ha señalado "la situación de los jóvenes y de muchas familias de Baleares que, pese a disponer de un salario, no pueden acceder a una vivienda a un precio asequible". "Queremos dar una palabra de esperanza a nuestros jóvenes y a tantos ciudadanos de Baleares que ven cómo su sueldo no les permite acceder a una vivienda. Tenemos que volver a poner en marcha el país y ofrecer soluciones a los problemas reales de las personas", ha manifestado.

Por su parte, el también candidato al Congreso, Joan Mesquida, ha reclamado que las administraciones faciliten la actividad empresarial, eliminando obstáculos y ofreciendo soluciones a problemas como los sobrecostes del transporte y las limitaciones de mínimis.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de tener en cuenta la doble insularidad de Menorca y trasladar estas reivindicaciones al Congreso y al Senado para garantizar la competitividad y el futuro de sus empresas.