El PP lamenta la "hipocresía" y "mala fe" del PSIB y defiende su gestión municipalista en el Consell

Archivo - La portavoz del Grupo Popular, Núria Riera - PP MALLORCA - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha criticado la "hipocresía" y la "mala fe" del grupo socialista al reclamar aumentar un 50% el Fondo de Cooperación Local cuando "se olvidaron de ir a los pueblos" cuando gobernaban durante la pasada legislatura.

Según ha respondido Riera en declaraciones a los medios, en el Consell gobierna el Ejecutivo "más municipalista de la historia", ya que ha sido el PP quien ha desarrollado la Ley Municipal y la de Régimen Local, según ha defendido antes de añadir que fue el PP también el que "hizo la Ley de Capitalidad".

La 'popular' ha detallado que han doblado la cantidad destinada al Plan de obras y servicios, que, ha afirmado, se ha juntado con otras subvenciones y ayudas que pedían los ayuntamientos. Además, ha asegurado que hay una partida de 58 millones de euros para municipios.

Riera ha explicado también que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha activado una asamblea con alcaldes. Se trata, ha dicho, de una asamblea que la portavoz socialista en la institución, Catalina Cladera, "no reunió ni dos veces en toda la legislatura", ha subrayado.