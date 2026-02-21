El PP llevará al Parlament la ley antiokupación dado que Armengol "la mantiene secuestrada" en el Congreso

La presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens. - PP

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP impulsará la ley antiokupación en el Parlament balear dado que, según critican, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "mantiene secuestrada la que el PP aprobó en el Senado".

Así lo ha dicho la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, en la tradicional comida anual de los 'populares' en Eivissa.

"Puede que Armengol no quiera que se vote la ley del PP Antiokupación en el Congreso, pero tendrán que hacerlo en el Parlament balear", ha sostenido, agregando que mientras el PP esté en el Govern, Eivissa "nunca más volverá a estar sola".

Igualmente, Prohens ha subrayado que ante la emergencia habitacional que sufre la isla, su Ejecutivo hará "lo posible" para que las viviendas que hay y "las mil que habrá a precios asequibles sean para la gente de aquí".

"Para aquellos que llevan más de diez años con nosotros respetando nuestras leyes y nuestras costumbres", ha añadido.