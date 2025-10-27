PP de Mallorca acusa al PSOE de "hipocresía" tras las críticas por el retraso en la instalación de cámaras en la Serra

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, en rueda de prensa - PP DE MALLORCA

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha acusado al PSOE de "hipocresía", tras las críticas vertidas este lunes por los socialistas por el retraso en la instalación de cámaras en la Serra de Tramuntana, y ha recordado que la "culpa" de dicho retraso es de Delegación de Gobierno y la DGT.

En una nota de prensa, el PP de Mallorca ha respondido con firmeza a las acusaciones del PSIB-PSOE sobre el proyecto de cámaras de vigilancia y control de velocidad en la Serra de Tramuntana, y ha denunciado la "hipocresía" y el "cinismo" de un partido que "no hizo absolutamente nada mientras gobernaba" y que ahora intenta "esconder su propia incompetencia atacando al Consell".

La portavoz del PP en el Consell, Nuria Riera, ha remarcado que el retraso en la aprobación definitiva del proyecto "es consecuencia directa de la lentitud de la Delegación del Gobierno --controlada por el PSOE-- y de la Dirección General de Tráfico (DGT)", que han necesitado aproximadamente ocho meses para homologar el modelo de cámaras y autorizar el uso con finalidades sancionadoras, ha apuntado.

"Es muy fácil hacer demagogia cuando no se conocen los procedimientos. Bien es verdad que sin la homologación de la DGT, no se podían utilizar estas cámaras para denunciar infracciones. Si ha habido retraso, es por culpa de la burocracia del Gobierno central", ha explicado Riera.

La portavoz ha recordado que las carreras ilegales en la Serra no son ningún problema nuevo, sino una situación "cronificada" que hace más de ocho años que existe y que durante las legislaturas del Pacte, con Cladera al frente del Consell, "ignoraron completamente".

"Durante ocho años el PSOE miró hacia otro lado mientras los vecinos de la Serra sufrían el revuelo, la inseguridad y las carreras ilegales. Ahora, cuando por fin hay un proyecto serio y en marcha, se atreven a dar lecciones. Es el colmo de la hipocresía", ha añadido.

El PP ha recordado que el proyecto aprobado por el Consell de Mallorca multiplica por dos el número de puntos de control existentes, con 210 cámaras y sonómetros en toda la isla, de las cuales 64 se instalarán en la Serra de Tramuntana. Esta inversión de 1,2 millones de euros permitirá prevenir, detectar y sancionar las carreras ilegales, así como medir con precisión la presión del tráfico y mejorar la seguridad vial.

"El Consell está haciendo el trabajo que ellos nunca quisieron hacer: invertir, planificar y actuar con responsabilidad. Este proyecto es serio, riguroso y cumple todos los requisitos técnicos y legales. Los socialistas no pueden decir lo mismo de su etapa de desgobierno e inacción", ha remarcado la portavoz 'popular'.

Finalmente, Núria Riera ha recordado que las cámaras estarán instaladas y operativas antes de finalizar 2026, y ha pedido al PSOE que "deje de manipular y empiece a colaborar, porque la seguridad en las carreteras de Mallorca no es una cuestión partidista, sino de responsabilidad institucional".

"Nosotros trabajamos con hechos y resultados, no con titulares. El PSOE prometió mucho y no hizo nada. El PP cumple y garantiza seguridad para todos los ciudadanos", ha concluido Riera.