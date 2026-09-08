El PP de Mallorca critica la "doble cara del PSOE" con la saturación turística - PP

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente la "doble cara" del PSOE ante el debate sobre la saturación turística al considerar que "habla de masificación en Mallorca mientras desde Madrid quiere más pasajeros y más ingresos para Aena".

El portavoz adjunto del PP en la institución insular, Bernat Vallori, ha valorado la decisión del Gobierno de retirar finalmente el veto que había planteado a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria.

No obstante, según ha trasladado el PP en una nota de prensa, ha considerado que a pesar de que el PSOE haya rectificado "ha dejado muy claro cuál es su modelo y cuáles son sus prioridades".

"Nos preocupaba muchísimo que el Gobierno de España quisiera impedir incluso que se debatiera una iniciativa para que Mallorca tenga una mínima capacidad de decisión sobre una infraestructura absolutamente estratégica. Ahora retiran el veto, pero lo hacen cuando han comprobado que no contaban con los apoyos necesarios para mantenerlo", ha sostenido.

Los 'populares' han recordado que el Ejecutivo central había argumentado que la iniciativa podía perjudicar los ingresos de Aena si se limitaba el crecimiento del tráfico aéreo.

Para Vallori, "eso es lo más preocupante: que cuando Mallorca pide poder participar en las decisiones sobre su aeropuerto, la respuesta inicial de Madrid sea mirar la caja de Aena".

Igualmente, ha criticado la "contradicción absoluta" del PSOE ante el debate sobre la saturación turística. "En Mallorca vemos a dirigentes socialistas participando en manifestaciones contra la masificación y reclamando decrecimiento turístico, mientras su propio partido desde Madrid defiende una planificación aeroportuaria orientada a seguir aumentando la capacidad y el número de pasajeros", ha dicho..

El PP llevará al pleno del próximo jueves una moción para exigir a Aena un cambio en la gestión del aeropuerto de Palma y reclamar que Mallorca tenga voz efectiva en las decisiones estratégicas sobre la principal puerta de entrada a la isla.

"Es muy difícil avanzar hacia un nuevo modelo turístico si el PSOE dice una cosa en Mallorca y hace otra en Madrid. Cuando toca ponerse detrás de una pancarta hablan de masificación; cuando toca tomar decisiones sobre AENA, les preocupan los ingresos. Es la hipocresía marca de la casa", ha insistido.

La moción reclama a Aena un calendario "realista" para finalizar las obras de modernización, mejoras en mantenimiento, accesibilidad y aparcamientos, una mayor coordinación con el Consell y un mecanismo estable para que Mallorca participe en las decisiones estratégicas.

También plantea una mejor distribución horaria de las operaciones para reducir los picos de congestión y que Aena comparta información con el Consell para mejorar la gestión de los flujos turísticos.

Por su parte, la consellera electa del PP Maria Bauzà, que defenderá la iniciativa en el pleno, ha reivindicado "seriedad y coherencia" ante una infraestructura que "es esencial para los residentes y determinante para el principal motor económico de Mallorca".

"No podemos hablar de contención turística sin poder participar en las decisiones que condicionan nuestra principal puerta de entrada", ha señalado, agregando que Mallorca "pide ser escuchada y tener voz" sobre decisiones que afectan directamente al territorio, a la movilidad y al modelo económico.