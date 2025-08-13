El PP de Mallorca exige al Gobierno más financiación para la acogida de menores migrantes

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, atiende a los medios de comunicación este miércoles. - PP

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, ha exigido al Gobierno central más financiación para hacer frente a la acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la isla.

Así se ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación después de que en los últimos tres días hayan llegado a las costas de Baleares alrededor de medio millar de personas migrantes a bordo de una treintena de pateras.

Vallori ha reclamado que esta financiación sea "justa y finalista" y que no esté sujeta al "chantaje", es decir, que dependa de si Baleares accede de forma voluntaria a acoger a los 49 menores migrantes que previsiblemente llegarán procedentes de Canarias.

Preguntado por los dos millones de euros que está previsto que el Ejecutivo central transfiera al archipiélago para destinarlos a la acogida de estos menores, el 'popular' ha lamentado que esta cuantía no sirva para mantener el sistema de acogida de Mallorca "ni medio mes".

Los centros en los que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) acoge a estos jóvenes, ha advertido, se encuentran "colapsados". Acogen a unos 420 menores migrantes, lo que supone un 1150% de sobreocupación sobre el número de plazas destinadas específicamente para ellos.

El IMAS está ampliando el presupuesto que destina a este fin a medida que van llegando los menores y que hay necesidad, pero Vallori ha insistido en la necesidad de que el Gobierno ceda y financie nuevos espacios.

"No tenemos nuevos centros, exigimos al Gobierno que nos de estos espacios y el personal y los recursos económicos", ha reclamado al ser preguntado por la posibilidad de que el IMAS, que este año tiene el presupuesto más elevado de su historia, abra nuevos centros para dar respuesta a la llega de más menores.