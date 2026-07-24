El PP de Mallorca pide retirar el borrador de la prestación CUME al considerar que restringe el acceso a la ayuda. - PP DE MALLORCA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca defenderá en el próximo pleno una moción para instar al Gobierno central a retirar el borrador del real decreto que reforma la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves (CUME), al considerar que restringe el acceso a esta ayuda y supone un retroceso para las familias beneficiarias.

Según ha informado en un comunicado, la iniciativa también reclama que cualquier modificación de la normativa se acuerde con las asociaciones de pacientes y sus familias y que se garantice el mantenimiento de la prestación más allá de los 26 años cuando persista la situación de dependencia o gran discapacidad de la persona afectada.

Asimismo, la moción plantea que el pleno del Consell exprese su rechazo al borrador, inste al Ejecutivo central a elaborar un nuevo texto consensuado con las entidades representativas de pacientes y familias e incorpore las propuestas defendidas por el PP en las Cortes Generales para mantener la prestación siempre que persista la necesidad de una atención directa, continua y permanente.

La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha sostenido que el borrador introduce nuevos requisitos que restringen el acceso a la prestación y condicionan su mantenimiento a factores como la escolarización del menor, la situación laboral del otro progenitor o su evolución clínica.

En este sentido, ha considerado que el Ejecutivo central pretende presentar la reforma como una modernización cuando, a su juicio, supone un "recorte encubierto" que deja "desamparadas" a muchas familias.

Asimismo, Riera ha tachado de "incomprensible" que el borrador "penalice" la escolarización de los menores, tenga en cuenta la situación laboral del otro progenitor o cuestione la necesidad de los cuidados cuando el paciente presente cierta estabilidad clínica.

Por su parte, la consellera del PP en el Consell de Mallorca Maria Garrido ha defendido que la prestación pueda mantenerse más allá de los 26 años cuando persista la necesidad de atención continuada y ha asegurado que la reforma "no responde a las necesidades reales de las familias, sino a un modelo excesivamente burocrático que olvida la realidad de las personas que conviven con una enfermedad grave cada día".