El PP de Mallorca reclama al Gobierno que no envíe más menores migrantes a la isla tras las declaraciones de Rego

Reunión de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los presidentes de los Consells insulares para tratar la situación de los menores migrantes. - PP

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha solicitado al Gobierno central que detenga la reubicación de menores migrantes en la isla, después de que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admitiera que "no tenía sentido" continuar con el envío de menores ante la situación migratoria que atraviesa.

Para los 'populares', las declaraciones de la representante del Ejecutivo central reconocían la "situación de límite" ante la presión migratoria y han asegurado que estas palabras "confirman lo que desde hace meses se ha advertido desde las instituciones de las islas".

En un comunicado, el PP ha destacado que tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como los presidentes de los consells insulares, han insistido reiteradamente en que "no se trata de una cuestión de solidaridad, sino de capacidad".

Así, han remarcado que Mallorca "no está en condiciones de acoger a más menores migrantes" procedentes de otras comunidades autónomas y han exigido al Gobierno que actúe "en coherencia" con las declaraciones de su propia ministra.

"Lo que hasta ahora el PSIB calificaba de discurso racista o xenófobo, hoy lo reconoce el propio Gobierno de España y es que Mallorca está al límite y no tiene sentido derivar más menores a las islas", han señalado.

El PP ha criticado el "cambio de relato" de los socialistas, puesto que durante meses han considerado que les han acusado de "todo por defender una realidad objetiva como es la capacidad de los recursos". "Ahora la ministra les desmiente y deja en evidencia su demagogia", han afirmado.

Asimismo, han puesto en valor la postura del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que participó en la reunión institucional con la ministra y han alegado que ha defendido "con responsabilidad y firmeza" los intereses de Mallorca ante una situación que "no se puede sostener".

Por otro lado, el PP también ha mostrado su "discrepancia" con las declaraciones de la ministra sobre la financiación, que aseguró que "es suficiente". El PP no comparte esta visión y apoya a Prohens, que han resaltado que ha dejado "claro" que los recursos actuales "no son suficientes para hacer frente a esta situación".

En este sentido, han defendido la necesidad de que los menores migrantes que tengan vínculos familiares en sus países de origen "puedan ser repatriados", ya que entienden que "lo mejor para estos menores es estar con sus familias y las administraciones deben trabajar en esta línea siempre que sea posible".

Desde el PP han reclamado al Gobierno de España que "deje de mirar hacia otro lado" y adopte medidas "reales". "Si el propio Ejecutivo reconoce que Mallorca está al límite, lo que debe hacer es actuar en consecuencia y no cargar sobre la isla una presión que ya es insostenible", han concluido.