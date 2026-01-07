PP de Mallorca y Simebal proponen retirar la reforma del Estatuto Marco y convocar un "verdadero" foro de diálogo

El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, y la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, en la presentación de la moción. - PP

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una moción, apoyada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que se debatirá en el pleno del Consell de Mallorca para solicitar al Ministerio de Sanidad que retire la reforma del Estatuto Marco y convoque un "verdadero" foro de diálogo con los médicos y comunidades autónomas.

La moción ha sido presentada por la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, y la consellera insular del PP Maria Garrido, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de Simebal, Miguel Lázaro, quien ha agradecido públicamente al PP y al Consell de Mallorca el apoyo recibido y la presentación de esta moción.

En un comunicado, los 'populares' han asegurado que se recogen las principales reivindicaciones del colectivo médico, así como la asistencia de otros representantes del colectivo sanitario.

Durante su intervención, Garrido ha alegado que la reforma del Estatuto Marco se ha impulsado "sin escuchar a los profesionales, ni a las comunidades autónomas", lo que, a su juicio, ha generado "un rechazo unánime del sector".

En ese sentido, ha resaltado que los sanitarios llevan tiempo reclamando mejoras en cuestiones clave como la clasificación profesional, la regulación de las guardias, la jubilación, la estabilidad laboral y las retribuciones.

Garrido ha advertido que cuando los profesionales que sostienen el sistema sanitario se ven "obligados" a movilizarse y convocar huelgas, a su manera de ver, "el problema no son ellos, sino una ministra que no escucha ni rectifica". Además, ha subrayado que esta situación "afecta directamente" a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos de Mallorca.

Por su parte, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha arremetido contra el Gobierno central por el "maltrato constante" que sufren los médicos y ha asegurado que "no es justo ni aceptable el trato que reciben los profesionales sanitarios por parte del Gobierno del Estado".

Con esta iniciativa, junto con los otros puntos señalados, el Grupo Popular pide reconocer la gran labor de los profesionales sanitarios y se expresa su apoyo a la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, aprobada por el Senado por su "falta de diálogo y respeto hacia el sector".