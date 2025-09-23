El PP de Manacor abandona el pleno como protesta ante la negativa del alcalde "a cumplir los acuerdos del pleno"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor abandonó este lunes el pleno ordinario municipal como gesto de protesta por el "flagrante incumplimiento" del alcalde de esta localidad, Miquel Oliver, de la moción aprobada hace dos semanas para reabrir al tráfico la plaza des Cós.

Según ha informado este martes el partido, el pasado 8 de septiembre, el pleno aprobó, gracias a la iniciativa del PP y con el apoyo de Vox, la reapertura de la plaza des Cós desde la calle Amargura y plaza del Palau en dirección a la plaza Ramon Llull, sin obligar al tráfico a desviarse por la calle Artà. No obstante, "15 días después, la plaza sigue cerrada y el alcalde se niega a ejecutar el acuerdo".

Según el PP, esa plaza "nunca debería haberse cerrado" pero es más "inaceptable" que el alcalde haya "desobedecido" el acuerdo del pleno al respecto, ha censurado la portavoz del PP en Manacor, MAria Antònia Sansó.

Antes de comenzar el pleno de este lunes, Sansó anunció que el PP abandonaría la sesión como muestra de protesta ante el incumplimiento del mandato del pleno por parte del alcalde y su equipo de gobierno.

"Esta decisión se comunicó de forma clara desde el primer momento, dejando constancia del motivo: la desobediencia reiterada de un acuerdo plenario aprobado democráticamente. Aun así, Oliver dificultó la exposición de los hechos apagando el micrófono de la portavoz 'popular' mientras explicaba los motivos del abandono, una actitud que el PP califica de dictatorial, poco seria e impropia de un representante público", ha explicado el PP.

"Es gravísimo que el alcalde corte la palabra a quien expone hechos verídicos y argumentados. Su actitud solo demuestra que no está dispuesto a escuchar la verdad ni a respetar la voluntad del pueblo de Manacor", ha concluido Sansó.