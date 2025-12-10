PP de Manacor critica el rechazo a priorizar en acceso a vivienda protegida a residentes con 18 años de empadronamiento

Archivo - Portavoz del PP en Manacor, Maria Antònia Sansó - PP - Archivo
PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP de Manacor ha expresado su malestar después de que el PSOE, MÉS y APIC-SyU votaran en contra de su moción para priorizar a los residentes de Manacor, especialmente a los que llevan 18 años o más empadronados en el municipio, en los accesos a la vivienda protegida.
Según ha informado el partido en nota de prensa, la portavoz del PP en el municipio, Maria Antónia Sansó, ha señalado que la propuesta "solo pretendía garantizar que la vivienda pública beneficie en primer lugar a las personas que llevan muchos años viviendo, tributando y arraigando en Manacor".
Así, ha añadido que "es una cuestión de justicia" y ha señalado el voto en contra de la izquierda cuando se trata de una medida que "protege a la gente de Manacor y asegura que las viviendas públicas queden en manos de residentes de toda la vida".
PRIORIZAR A LA CIUDADANÍA
La moción buscaba facilitar suelo municipal al Ibavi para generar vivienda protegida e incorporar en el baremo de prioridad el requisito de un mínimo de 18 años de empadronamiento.
Sansó ha explicado que este sistema ya se aplica en otros municipios de Mallorca y sirve para garantizar que el esfuerzo público repercuta directamente en las personas que han construido el municipio durante décadas.
La 'popular' ha considerado que la izquierda "ha fallado a sus vecinos" con una decisión que ha calificado de "incomprensible". Asimismo, ha recordado que el precio de la vivienda en Manacor sigue disparado y que es "inadmisible" que la izquierda rechace una propuesta que "busca proteger a los vecinos".
El PP ha anunciado que continuará trabajando para que el ayuntamiento negocie con el Ibavi un modelo de vivienda protegida que tenga en cuenta la residencia prolongada como criterio esencial.