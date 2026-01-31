El PP de Manacor denuncia la "dejadez y falta de mantenimiento" de las calles del municipio

Un agujero en una calle de Manacor. - PP DE MANACOR

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha denunciado públicamente la "dejadez y falta de mantenimiento" de las calles y los espacios públicos del municipio, una situación que "se ha ido agravando de manera progresiva" durante los últimos años.

El asfalto y de las aceras presentan baches, desperfectos y deterioro tanto en las calles de Manacor como en los núcleos costeros y rurales, ha indicado el partido en un comunicado.

Los 'populares' han culpado de esta situación la "inacción" del equipo de gobierno municipal, a quien han acusado de "permitir que cada día aparezcan nuevos baches sin dar una respuesta efectiva ni planificada".

"No hablamos de un problema puntual, sino de una dejadez generalizada que afecta al día a día de la gente", ha señalado el presidente de la junta local del PP de Manacor, Mateu Fullana.

Los perjuicios de esta falta de mantenimiento no son solo estéticos, ha asegurado, ya que se han producido caídas de peatones, lesiones, averías mecánicas de vehículos y una sensación de "abandono absoluto".

"Además, la imagen que se proyecta de Manacor no es la de un municipio moderno, seguro y que vela por el bienestar de sus ciudadanos", ha sostenido.

Ante esta situación, los 'populares' han presentado una propuesta para que sea debatida en el próximo pleno ordinario con el objetivo de obligar al equipo de gobierno a abordar públicamente esta problemática.

La iniciativa reclama la elaboración inmediata de un plan integral de rehabilitación de las calles, con un calendario claro de actuaciones y el inicio urgente de las obras en los puntos más degradados.

"Manacor necesita gestión, planificación y acción, no excusas ni burlas ante un problema que afecta a la seguridad y a la calidad de vida de la gente", ha concluido Fullana.